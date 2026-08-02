La oficina regional de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Huánuco fue víctima de un robo durante la madrugada de este sábado 1 de agosto, cuando un sujeto desconocido sustrajo el medidor del servicio de agua potable del inmueble.

El hecho fue advertido luego de que el encargado del Centro de Control de Seguridad y Videovigilancia informara sobre el hurto al jefe de la oficina regional de Osiptel, Enrique Silva. Tras recibir la comunicación, el funcionario acudió al local ubicado en el Jr. Crespo Castillo N° 778 para verificar la situación.

Al llegar a las instalaciones, Silva constató que el medidor de agua había sido retirado, confirmándose el robo. De inmediato, reportó el hecho ante la dependencia policial correspondiente para que se inicien las investigaciones.

Asimismo, al revisar las cámaras de videovigilancia, se observó que un sujeto desconocido, aproximadamente a las 3:13 de la madrugada, sustrajo el medidor de agua y luego huyó con rumbo desconocido.

La Policía Nacional investiga el caso con el objetivo de identificar y ubicar al responsable del hurto, asimismo este caso fue puesto de conocimiento al representante el Ministerio Público, Miguel Ricapa Castillo, fiscal adjunto provincial de la 2da FPPC – Huánuco.