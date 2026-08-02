El Ministerio de Educación (Minedu) inició el traslado de 20 domos educativos hacia la provincia de Chupaca, en Junín, para atender a los colegios afectados por el sismo registrado el pasado 18 de julio. Las estructuras cuentan con cobertura para proteger de la radiación solar y están diferenciadas para los niveles de primaria y secundaria.

El envío de los módulos forma parte del compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su visita al distrito de Chongos Bajo, donde supervisó las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico. En la supervisión del traslado estuvo presente el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

📍 El ministro de Educación, José Antonio Chang, supervisó el traslado de 20 aulas domo y mobiliario educativo hacia el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín), para atender a las instituciones educativas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado el… pic.twitter.com/91XdaZpofP — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 1, 2026





¿Qué dijo el ministro de Educación?

El titular del Minedu informó que cuatro camiones fueron acondicionados para trasladar las primeras estructuras hacia la provincia de Chupaca. Según explicó, los módulos serán instalados de manera progresiva en las instituciones educativas que requieren atención.

“Hemos supervisado el embarque de cuatro camiones que llevarán 20 domos que garantizan el compromiso adquirido por la presidenta Keiko Fujimori en su visita al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, para atender las necesidades de la comunidad educativa sin pérdida de tiempo”, señaló Chang Escobedo.

Asimismo, indicó que los primeros módulos tienen previsto llegar a la zona durante la mañana del domingo y que posteriormente se iniciará el acondicionamiento de los terrenos donde serán ubicados. Estimó que las primeras aulas temporales podrían estar operativas durante la siguiente semana.

El Ministerio de Educación señaló que mantiene el levantamiento de información en la provincia para conocer la cantidad exacta de aulas que presentan daños tras el sismo. Con esos resultados se definirá el número de módulos adicionales que serán enviados hasta cubrir las necesidades identificadas.