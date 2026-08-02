El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Groenlandia al publicar una imagen en su red social Truth Social con la frase “Hello, Greenland”. El mensaje reaviva el interés que el mandatario ha mostrado desde antes de asumir su segundo periodo en la Casa Blanca sobre la posibilidad de que la isla pase bajo control estadounidense.

Trump ha señalado en distintas ocasiones que Groenlandia tiene una importancia estratégica por su ubicación en el Ártico y por los recursos que posee. Sus argumentos también se han centrado en razones de seguridad, principalmente por la presencia e influencia de China y Rusia en la región.

Desde enero de 2025, antes de asumir nuevamente la presidencia, Trump comenzó a insistir en que Estados Unidos debería tener control sobre el territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. La propuesta se ha convertido en uno de los temas que el mandatario ha impulsado durante su gestión.

El gobierno estadounidense sostiene que la ubicación de la isla representa un punto relevante para la seguridad internacional y el dominio estratégico del Ártico. Sin embargo, las autoridades de Groenlandia han rechazado cualquier posibilidad de transferencia del territorio.





Groenlandia responde que no está en venta

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró a través de Facebook que la isla no puede ser adquirida y pidió respeto por su autonomía. El pronunciamiento se produjo luego de nuevas referencias de Trump sobre su interés en el territorio.

“Lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta”.

El jefe del gobierno groenlandés también hizo referencia a los principios internacionales que, según indicó, deben ser respetados.

“Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación”, sostuvo.