Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo digital como Gaspi y quien falleció este domingo 13 de junio en Brasil tras un accidente entre dos helicópteros, tuvo una recordada visita al Perú a finales de 2025. Durante su estadía, el creador de contenido argentino realizó diversas actividades y protagonizó encuentros que fueron ampliamente comentados en redes sociales.

Durante su paso por el país, el youtuber argentino y Ibai Llanos incluyeron en su agenda un encuentro con Koiran, quien se había hecho conocido por transmitir desde un modesto ambiente instalado en su casa, situada en una zona alta de Ventanilla.

La visita de Ibai Llanos y Gaspi a Koiran tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025. Tras subir numerosos escalones para llegar a su vivienda, ambos pudieron observar el improvisado espacio desde donde el peruano transmitía en vivo, una situación que les causó asombro y admiración por su esfuerzo para generar contenido.

En aquella visita, Koiran relató a Ibai Llanos y a Gaspi los esfuerzos que realizó para contar con conexión a Internet en su vivienda. Además, explicó que gran parte de los equipos que utilizaba para transmitir los adquirió de segunda mano a través de marketplace y que varios de ellos presentaban fallas, por lo que tuvo que repararlos por cuenta propia.

Lee aquí: Así fue la reacción de la exnovia de Gaspi al enterarse de la muerte del youtuber tras un accidente aéreo en Brasil

Si bien fue Ibai quien llevó el hilo principal de la entrevista, Gaspi no dejó de participar y expresar su admiración por Koiran. Con comentarios de aliento y gestos de cercanía, buscó hacer sentir cómodo al joven creador de contenido, llegando incluso a ocupar por unos momentos el espacio desde el que emitía sus directos.

“ Espero que la gente te siga y te deseo mucha suerte. Gracias por invitarnos ”, expresó el creador de contenido español, visiblemente conmovido tras conocer de cerca la historia del joven peruano.

Gaspar Prim Díaz, conocido en el mundo digital como Gaspi y quien falleció este domingo 13 de junio en Brasil tras un accidente entre dos helicópteros, tuvo una recordada visita al Perú a finales de 2025. Durante su estadía, el creador de contenido argentino realizó diversas actividades y protagonizó encuentros que fueron ampliamente comentados en redes sociales.