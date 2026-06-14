Mónica Cabrejos se pronunció sobre la situación que involucra a Dalia Durán y John Kelvin. La psicóloga sostuvo que la modelo necesita recibir ayuda especializada con urgencia y advirtió que es necesario intervenir a tiempo para evitar de que “ocurra una desgracia”.

Cabrejos sorprendió al revelar un detalle poco conocido sobre la relación de ambos durante su participación en el programa ‘Esta Noche’, donde compartieron aspectos de su vida personal que hasta entonces no habían salido a la luz.

“ Ellos esa vez iban a anunciar que habían regresado, pero, dada mi intervención, no lo hicieron. Estaban en una relación súper tóxica ”, declaró a Trome.

“ Los dos están intoxicados. Ella no se ha curado porque nunca lo ha soltado con el pretexto de los hijos; cuántas veces han vuelto” , concluyó Mónica, pero advirtió que “ cualquier día puede ocurrir una desgracia ”.

Dalia Durán asegura que continuará con acciones legales contra John Kelvin: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

Dalia Durán afirmó que continuará con las acciones legales que mantiene contra John Kelvin y señaló que espera que las autoridades emitan los pronunciamientos correspondientes en los casos que siguen abiertos.

Según explicó en el programa de Magaly Medina, su postura actual es distinta a la que asumió años atrás y ahora está decidida a continuar con todos los procedimientos pendientes. Además, sostuvo que su principal motivación es buscar justicia y proteger a sus hijos.

“No voy a parar hasta que se haga justicia. Esta vez voy a ir hasta las últimas consecuencias en todos los procesos que han quedado pendientes y en este también. Ya no más, ya no hay contemplación alguna. Y esto no es venganza, ojo. Lo hago por mis hijos. Nunca debí de retractarme, nunca debí confiar en esa persona”, declaró.