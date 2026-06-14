La creadora de contenido Juli Savioli expresó su consternación luego de conocer la muerte del popular youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, quien falleció este domingo en un accidente aéreo registrado en Brasil.

La expareja del influencer compartió una historia en Instagram en la que manifestó su desconcierto ante la información que estaba llegando a su teléfono. En medio de la sorpresa, pidió ayuda para confirmar la veracidad de los reportes que daban cuenta del fallecimiento del influencer.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor, ¿alguien sabe si esto es verdad?”, escribió en su publicación.

La relación entre Juli Savioli y Gaspi se hizo conocida públicamente en 2022. El creador de contenido sorprendió a la joven con una propuesta de noviazgo durante uno de sus espectáculos frente a una gran cantidad de seguidores.

Ambos compartieron momentos de su vida sentimental a través de redes sociales y contenidos digitales. Sin embargo, la relación terminó en abril de 2023 luego de que trascendieran versiones sobre una presunta infidelidad por parte del influencer.

Pese al tiempo transcurrido desde la ruptura, la noticia del accidente impactó a la joven, quien reaccionó públicamente apenas tuvo conocimiento de los reportes sobre el fallecimiento de su expareja.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El streamer argentino se encontraba al interior de un helicóptero que impactó contra otro mientras sobrevolaba la zona de Recreio dos Bandeirantes, ubicada en el oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con reportes difundidos por medios brasileños e internacionales, el youtuber viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree y el productor audiovisual Lucas Vignale.

El accidente se produjo durante la mañana del domingo y dejó un saldo de seis personas fallecidas. Las autoridades aeronáuticas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque entre ambos helicópteros.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

Tras la colisión, equipos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Los rescatistas encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves siniestradas.

Las labores continuaron en un área más amplia hasta que se logró ubicar a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del primer punto de impacto. El choque también provocó un incendio que alcanzó el estacionamiento de un complejo comercial cercano.

La muerte de Gaspi y Oliver Tree continúa generando numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y creadores de contenido compartieron mensajes de despedida. El influencer argentino había construido una amplia comunidad digital gracias a sus videos de humor y entretenimiento.

#Brasil #Urgente

Seis muertos al chocar dos helicópteros en Río de Janeiro. Falleció el youtuber argentino Gaspi en el accidente. Tenía 23 años. pic.twitter.com/9PLRAgcvhO — Claudio Savoia (@claudiosavoia) June 14, 2026