Tras observar a Karla Tarazona revisando el celular de Christian Domínguez en plena transmisión televisiva, Magaly Medina sorprendió al revelar una modalidad que, según le comentó un empresario del rubro hotelero, estaría siendo utilizada por algunas personas para evitar ser descubiertas en situaciones comprometedoras.

Sin mencionar a ninguna persona en particular ni realizar acusaciones directas, la ‘Urraca’ comentó en televisión que, según la información que recibió, algunas personas optarían por no proporcionar su identidad real al momento de realizar la reserva de una habitación.

“ A mí me han contado que algunas personas, cuando reservan con discreción una habitación en un hotel, llaman con otro nombre, pero a la hora que piden el nombre de la reserva, lo hacen para la persona que tiene que ir porque tiene que presentar su DNI ”, manifestó la periodista.

En otro momento, Magaly Medina sostuvo que las labores de seguimiento serán más complejas debido a las nuevas modalidades que, según contó Kurt Villavicencio, emplearían algunas personas al usar teléfonos ajenos para evitar dejar rastros en sus propios equipos.

“ Con lo dicho por Kurt, nuestras antenitas se han vuelto a activar ”, resaltó.

Tras la comentada revisión del celular de Domínguez en ‘Arriba Mi Gente’, Medina no dudó en pronunciarse y dirigió fuertes cuestionamientos hacia Tarazona por su comportamiento frente a cámaras.

“ ¿Acaso te va a decir que tiene otro celular y que lo tiene su amigo?. No pues Karla. Ella, con tal de defenderlo, se hace la empoderada “, sostuvo.

Además, la ‘Urraca’ deslizó que Karla habría interpretado de manera equivocada los comentarios realizados por Kurt Villavicencio, motivo por el cual cuestionó su reacción durante el programa.

“ Ya te hemos avisado todos. Yo creo que esto es la respuesta de lo que Kurt Villavicencio dijo acá, pero Karla entendió mal, porque ella le pregunta (a Christian Domínguez) si tiene otro celular. Kurt no dijo que él tiene dos celulares ”, concluyó.