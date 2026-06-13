Luego de convertirse en el vencedor de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Fabio Agostini dio a conocer los planes que tiene para los 200 mil dólares que recibió como premio.

El modelo explicó que aprovechará una parte del monto para tomarse unas vacaciones tras permanecer 115 días dentro del reality.

En declaraciones para Telemundo, señaló que desea viajar a destinos caribeños junto a sus hermanos.

“Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles”, expresó.

Agostini también precisó que no gastará todo el dinero en ocio, ya que tiene previsto utilizar el resto para incrementar su patrimonio mediante inversiones.