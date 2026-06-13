La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP) hizo un llamado a la prudencia y a la paciencia mientras continúan las audiencias de revisión de actas y cédulas observadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Qué importante ha sido el cambio de la norma de mantener las cédulas intactas, porque hoy estamos viendo las audiencias de los jurados especiales”, afirmó a la prensa.

Añadió que, aunque este procedimiento “demanda paciencia de los candidatos y de la ciudadanía”, permite generar “confianza y más credibilidad”.

Reclamos

En ese contexto, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas tras la ajustada contienda electoral.

“Los ciudadanos tienen derecho a marchar y expresar sus opiniones distintas. Todo está garantizado, por supuesto, pero esto tiene que hacerse dentro del marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los demás ciudadanos”, manifestó.

Asimismo, respecto a los recursos de nulidad impulsados por JP, sostuvo que todas las agrupaciones tienen derecho a recurrir a las herramientas previstas por la ley, siempre que cumplan con los requisitos exigidos, incluido el pago de las tasas correspondientes.