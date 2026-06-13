Uno a uno fueron descartados los pedidos para anular 2399 mesas de votación, instaladas tanto a nivel nacional como en el extranjero el último 7 de junio, presentados por el partido político Juntos por el Perú. Las decisiones fueron adoptadas por distintos Jurados Electorales Especiales (JEE).

Suman derrotas

La primera solicitud de JP pedía anular 1751 mesas de sufragio en Lima. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 1 la declaró improcedente debido a que el partido no pagó las tasas electorales.

“Se advierte que no se ha acompañado comprobante alguno que lo acredite”, indicó. De acuerdo a la normativa, se debe pagar 1375 soles por cada mesa de votación que se busque anular. Por ello, JP debía desembolsar 2 millones 407 mil 625 soles.

Por ese mismo motivo, el JEE Lima Centro 2 también calificó como improcedente una solicitud contra una mesa de sufragio en Carolina del Norte, Estados Unidos (EE.UU.).

Otro pedido también fue desestimado por el JEE Lima Centro 2. Esta vez, se declaró improcedente dar trámite a la solicitud para anular 647 mesas instaladas en Estados Unidos (EE.UU.)

La negativa no solo respondió a la falta de pago de las tasas correspondientes, sino también “a que no se expuso algún hecho en concreto, ni tampoco se acompañó los medios probatorios por cada mesa, que permitan analizar y determinar la existencia de conductas que configuren la causal de nulidad invocada”.

Además, el JEE añadió que se “tendría que haber solicitado la nulidad a través de los personeros” de JP “ante la propia mesa de sufragio”, en los locales en el extranjero, “dejando constancia de dichos pedidos en el acta electoral”.

La instancia electoral añadió que también desestimó los cuestionamientos sobre las conformaciones de mesas con fusiones en el extranjero. “Este supuesto vicio es una alegación subjetiva que no se fundamenta en medio probatorio alguno”, afirmó.