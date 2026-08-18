Los fuertes vientos que se registraron en las últimas horas causaron daños en ocho viviendas del distrito de Sayla y en una institución educativa de Huaynacotas, en la provincia de La Unión, en Arequipa. Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las familias afectadas no reportaron daños personales.

En el distrito de Sayla, los vientos se presentaron durante la tarde del lunes 17 de agosto y desprendieron los techos de calamina de las viviendas construidas a base de adobe. Los trabajadores de la comuna distrital realizan la evaluación de los daños para identificar las necesidades de las familias y el tipo de apoyo que podrían ofrecer.

De acuerdo a las imágenes, las calaminas quedaron dobladas en el piso junto a los palos que los sostenían, lo que hace imaginar la magnitud del viento registrado a consecuencia del fenómeno atmosférico de la DANA Aníbal, que afecta a diferentes distritos del sur del país.

La situación fue similar en Huaynacotas, durante las primeras horas de hoy. En este distrito, una parte de la infraestructura de la institución educativa resultó afectada, debido a que el cobertor del techo se desprendió, a consecuencia de los ventarrones.

Ambas municipalidades distritales no reportaron daños de personas heridas o peor aún, no reportaron fallecidos. Sin embargo, dejó a las familias in un techo donde pasar la noche.

Los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres de ambos distritos continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para conocer con mayor precisión la magnitud de las afectaciones.