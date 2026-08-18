Una tensa jornada se vivió ayer en el pueblo joven La Angostura, distrito de Subtanjalla (Ica), durante la presentación del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la losa Virgen de Chapi”, impulsado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Rechazo de la población

La actividad estuvo marcada por el reclamo de los vecinos de la zona, quienes cuestionaron principalmente el monto de inversión señalado para el proyecto, superior a los S/ 2,5 millones, y solicitaron a la autoridad municipal información detallada sobre las características y partidas de la obra.

Los moradores sostuvieron que su posición no responde a intereses políticos y reclamaron que la municipalidad explique públicamente en qué se utilizará cada parte del presupuesto. “Acá ya nos enteramos de que iban a hacer un mejoramiento a la losa deportiva, no se va a construir uno nuevo, es solo un mejoramiento, pero se va a gastar más de 2 millones de soles”, dijo una pobladora.

Los vecinos también señalaron que habían presentado documentación ante la municipalidad para solicitar una reunión con el alcalde y conocer los detalles del proyecto. Según explicaron, ante la falta de respuesta volvieron a presentar una solicitud acompañada por cerca de 300 firmas de moradores del sector.

“Aquí somos más de 300 moradores. Aquí están todas las firmas de todos los moradores, que se hizo presente para que el alcalde se digne a conversar con nosotros. No se puede engañar a la población y, sobre todo, burlarse una autoridad de la población”, sostuvieron.

Los moradores también solicitaron que la Contraloría General de la República intervenga y revise el proyecto. El pedido, según explicaron, busca que se determine si el presupuesto asignado guarda relación con las características y dimensiones de la obra que se pretende ejecutar.

Frente a los cuestionamientos, el alcalde de Subtanjalla, Jerónimo Farfán García, defendió la ejecución del proyecto y rechazó que la intervención consista únicamente en colocar una cobertura solar.

La autoridad municipal explicó que se trata de un proyecto integral. “Este proyecto consiste en una cobertura, un área verde, incluyendo baños”, señaló durante la actividad.

Farfán también sostuvo que el proyecto contempla una renovación de la infraestructura deportiva existente y explicó que el término “mejoramiento” se utiliza porque la losa ya existe.

La jornada concluyó en medio de una fuerte discusión entre algunos vecinos y la autoridad municipal, con presencia de efectivos de la Policía Nacional para mantener el orden. Los moradores insistieron en que primero debe transparentarse el presupuesto y el contenido del expediente técnico.

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