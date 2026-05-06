El distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, atraviesa una crítica situación ambiental debido a la acumulación de residuos sólidos en distintas calles y zonas residenciales, donde los vecinos denuncian un evidente abandono en el servicio de recojo de basura.

Contaminación en la zona

En la vía de acceso hacia Subtanjalla, así como en la urbanización La Florida, el sector Macacona, la avenida Buenos Aires y Los Paltos (detrás del condominio “El Trébol”), los montículos de basura se han convertido en parte del paisaje diario. Según los moradores, los desechos llevan días sin ser recogidos, lo que ha provocado una fuerte preocupación en la población.

La situación es aún más crítica por la presencia de residuos en descomposición, colchones viejos, desperdicios domésticos y alimentos podridos, que emanan olores fétidos y atraen insectos. Los vecinos señalan que, el problema radica en el trabajo que realizan los recicladores, recogiendo residuos en toda la urbanización y luego lo tiran en los terrenos baldíos de la zona.

Advierten que este escenario podría desencadenar la aparición de plagas de moscas y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, especialmente en niños y adultos mayores. “Subtanjalla se está ahogando en la basura”, señalan algunos residentes.

La población también cuestiona la gestión de las autoridades distritales y exige una intervención inmediata del alcalde distrital de Subtanjalla, Jerónimo Farfán, demandando no solo la limpieza urgente de las calles afectadas, sino también una solución sostenible que evite que la acumulación de residuos vuelva a repetirse.

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