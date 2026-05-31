El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará hoy, desde las 8:00 de la noche, el debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

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Durante este encuentro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ambos aspirantes a la Presidencia de la República expondrán sus propuestas en cuatro bloques temáticos.

Los ejes que se abordarán son: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Educación y salud y Economía, Empleo y reducción de la pobreza.

Además, Fujimori y Sánchez dispondrán de tiempo para su presentación inicial y mensajes de cierre. El encuentro tendrá una duración máxima de una hora y 40 minutos, como ocurrió en el caso del debate técnico del domingo 24 de mayo.

Los candidatos, asimismo, contarán con hasta tres minutos para desarrollar cada bloque temático y responderán una pregunta ciudadana en cada uno de ellos.

Para este segmento, el JNE recibió 726 consultas gracias a la campaña “Pregúntale y decide: Segunda Elección Presidencial 2026”, iniciativa cuyo fin fue recoger las inquietudes de la ciudadanía para incorporarlas al debate.

Los postulantes, además, responderán una pregunta formulada por los moderadores, los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal: “¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?”

Cabe precisar que, de acuerdo con el sorteo efectuado la semana pasada por el JNE, el candidato de JP será el primero en intervenir, seguido de la lideresa “naranja”.

Este esperado cara a cara será transmitido por JNE Media y las redes sociales oficiales del organismo electoral.