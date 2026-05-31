Una campaña de arborización realizada en la nueva vía de prolongación de la avenida San Martín, camino al centro poblado de Cachiche, permitió la siembra de 250 árboles con la participación de la Municipalidad Provincial de Ica, la empresa privada ICATOM y estudiantes de la institución educativa San Francisco College.

Cuidado ambiental

La actividad contó con el respaldo del personal del Servicio de Parques y Jardines – Áreas Verdes de la comuna provincial, así como de escolares y representantes de diversas organizaciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada, la regidora provincial Silvia Bertolotti destacó que la iniciativa busca incrementar las áreas verdes de la ciudad y contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Estamos sembrando 250 arbolitos y esto permite no solo aumentar la cantidad de árboles en nuestra ciudad, sino también mejorar el entorno urbano y generar espacios que aporten al bienestar de todos los iqueños”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia del compromiso vecinal para garantizar el crecimiento y conservación de las especies plantadas. Indicó que los residentes de la zona tienen la responsabilidad de colaborar con el riego y cuidado de los árboles.

Estudiantes del San Francisco College participaron activamente en la siembra como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia ambiental entre los jóvenes. Por su parte, representantes de ICATOM informaron que la empresa mantiene programas de sostenibilidad enfocados en la producción y entrega de plantas y árboles adaptados a las condiciones climáticas de Ica.

La campaña concluyó con un llamado a la ciudadanía, instituciones educativas y empresas privadas para continuar impulsando acciones de reforestación y cuidado ambiental en distintos puntos de Ica.

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