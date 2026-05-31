El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó sobre potenciales riesgos que afectarían el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

A una semana de los comicios, la entidad alertó que los conflictos sociales, la toma de universidades por parte de estudiantes y el bloqueo de carreteras podrían perjudicar la entrega del material electoral y el acondicionamiento de los locales de votación.

Suspenso

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, detalló que estos inconvenientes podrían reportarse debido al bloqueo de carreteras en regiones como San Martín, Ucayali, Lambayeque y Piura.

A ello se suma que las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali, la Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima, reportaron conflictos estudiantiles.

“Hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, en la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, de la sierra, y también de la zona sur. Entonces, esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte llevando el material electoral para los puntos de destino”, indicó la funcionaria a RPP.

Según detalló, dicho material tiene como destino a las distintas sedes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Zegarra destacó que el JNE tiene “la obligación de cumplir con un cronograma electoral”, el que tiene como plazo estimado para la entrega de material electoral entre el 27 de mayo y 2 de junio. Sin embargo, esta podría verse afectada tras los hechos antes descritos.

“Se requiere que este material llegue: ahí están las actas, las cédulas de votación, material de capacitación, de señalización, etcétera, que servirán para brindar las condiciones adecuadas a los centros de votación”, puntualizó.