El partido Juntos por el Perú (JP) incluyó en su plan de gobierno 2026-2031 la derogación de siete normas a las que califica como leyes “procrimen e impunidad”.

Sin embargo, una revisión de las votaciones realizadas en el Legislativo revela una contradicción política: tres de esas normas tuvieron el respaldo de sus candidatos al Congreso bicameral, cuando ejercían como parlamentarios en la presente gestión.

Desglose

La primera es la Ley 31990, que modifica el régimen de colaboración eficaz.

La norma establece un plazo máximo de ocho meses, prorrogable por cuatro más, para verificar la información que brindan los colaboradores eficaces.

El Ministerio Público (MP) advierte que obstaculiza gravemente la investigación de delitos complejos, precisamente los casos que más tiempo y pruebas requieren para ser corroborados.

Esta ley fue aprobada por insistencia con los votos de los candidatos de JP al Senado: Silvana Robles, Margot Palacios y Pasión Dávila.

La segunda es la Ley 31751, que reduce los plazos de prescripción penal para ciertos delitos.

Según la Fiscalía, esta modificación impide la persecución de delitos graves, pues los casos prescriben antes de que la justicia pueda actuar.

Margot Palacios, Pasión Dávila y Elías Varas votaron a favor de tal iniciativa durante la primera votación en el pleno.

La última es la Ley 32108, que restringe el delito de organización criminal únicamente a grupos que busquen controlar cadenas de valor de economías o mercados ilegales, y que además exige la presencia de un defensor público durante los allanamientos.

La Fiscalía alertó que esta exigencia complica la agilidad de las investigaciones y dificulta la tipificación y sanción de grupos criminales.

El congresista Dávila fue el único candidato que respaldó esta norma en la primera votación del pleno, y es el único parlamentario que votó a favor de las tres leyes que prometen eliminar.

Pasado

Estos 4 candidatos al Senado por JP ingresaron al Congreso en 2021 con Perú Libre, y actualmente están dispersos en otros grupos parlamentarios.

Elías Varas pertenece a la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial. Mientras que Dávila y Robles pertenecen a la bancada Socialista.

Sin embargo, Palacios forma parte de los 11 No Agrupados del legislativo.