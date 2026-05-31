La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó ayer que inició el traslado del material electoral a La Libertad y otras regiones del Perú para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre.

Sin embargo, en la sierra liberteña existe preocupación de que el material no llegue a algunos destinos, debido a que un sector de la carretera se encuentra bloqueada por pobladores que exigen mejores vías.

RIESGO

Según el organismo electoral, desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín (Lima), partieron nueve camiones con destino a las sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) Pacasmayo, Lambayeque, La Esperanza, Pataz, Sánchez Carrión, Trujillo, Víctor Larco Herrera, Pomabamba, Huari, Recuay, Huaraz, Huaylas, Huarmey, Santa, Chota y Cutervo.

Los vehículos salieron a las 7 a.m. con toda la documentación electoral, que está conformada por cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Aunque cada unidad está custodia por agentes de la Policía Nacional y es monitoreada vía satelital, hay temor de que no lleguen a la provincia de Pataz y a algunas localidades de Sánchez Carrión.

Hasta el cierre de esta edición, pobladores mantenían bloqueada la vía desde Puente Pallar hasta Puente Chagual, en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión.

Medios de comunicación de Huamachuco informaron también que en Chugay un grupo de pobladores acata un paro indefinido para exigir que funcionarios de Provías y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lleguen al lugar y prometan ejecutar obras que mejoren la vía.

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