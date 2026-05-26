Algo que no debe pasar desapercibido para el ciudadano es que en las próximas elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, se tendrá que elegir, para el periodo 2027-2030, a 21 consejeros que pasarán a conformar el nuevo Consejo Regional de La Libertad.

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Este órgano legislativo y fiscalizador, que es parte del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, ha experimentado desde el 2018, de manera constante, el incremento de sus miembros. Para tener una idea más clara, ese año, el legislativo liberteño, lo constituían 12 consejeros. Actualmente, suman 17, pero desde el 2027 ese número se elevará a 21.

SIN MEJORAS

Sin embargo, ese aumento de consejeros no ha significado una abundante producción legislativa ni tampoco un fortalecimiento en su labor de fiscalización, a pesar de que ahora cuentan con un presupuesto exclusivo para ese fin.

De acuerdo con el Portal de Transparencia del GORE La Libertad, el año pasado el Consejo Regional aprobó 24 ordenanzas regionales, ninguna vinculada al tema de seguridad ciudadana, a pesar de que es la problemática que más aqueja a la región.

Además, nueve de las normas aprobadas eran netamente declarativas, las mismas que para varios analistas políticos son un “saludo a la bandera”, porque no crean obligaciones ni establecen prohibiciones.

EN LA ACTUALIDAD

No obstante, este año la tendencia es la misma, pues de las 10 ordenanzas regionales publicadas en el Portal de Transparencia del GORE La Libertad, cinco son declarativas y otras dos sirvieron para modificar artículos de otras normas.

Por ejemplo, la última Ordenanza Regional N° 000008-2026, publicada el 13 de mayo, fue para declarar de necesidad pública y de interés regional la lucha contra el cáncer y la implementación de la Red Regional Oncológico en La Libertad.

También está la Ordenanza Regional N° 000007-2026, que declara de necesidad pública e interés regional la fortificación de la producción de arroz para el consumo humano como estrategia para luchar contra la anemia y desnutrición crónica infantil.

De la misma forma han aprobado la Ordenanza Regional N° 000006-2026, que declara de necesidad pública e interés regional la gestión ante el Ejecutivo para el financiamiento de las plazas de residentado en enfermería en La Libertad.

FESTIVIDADES

Los consejeros regionales también han aprobado la Ordenanza Regional N° 000005-2026, mediante la cual se declara de interés turístico regional la festividad patronal en honor al Señor de la Misericordia “Amito de Marcabalito”.

Cuando se conoció que el nuevo Consejo Regional de La Libertad se conformaría por 21 consejeros, Dante Chávez Abanto, quien fue consejero por Trujillo en el periodo (2015-2018), calificó el incrementó como un “exceso” y aseguró que en su gestión hubo mayor producción legislativa, y un trabajo de fiscalización más notorio.

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