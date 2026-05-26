Una maleta de color roja que había sido abandonada en exteriores de un negocio que se sitúa en la cuadra 7 de la intersección de los jirones San Martín y Junín, en el Centro Histórico de Trujillo, generó alarma entre los comerciantes, moradores y transeúntes. Ante la sospecha de que pudiera contener aparatos explosivos, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y descartaron cualquier amenaza.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) atendió la emergencia y tras verificar el equipaje, confirmó que estaba vacío.

“Negativo, falsa alarma, pero igual los efectivos cumpliendo con su deber”, se escuchó en el video policial de la intervención.