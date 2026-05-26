Agentes de la Udex atendieron la emergencia y descartaron la presencia de explosivos.
Agentes de la Udex atendieron la emergencia y descartaron la presencia de explosivos.

Una maleta de color roja que había sido abandonada en exteriores de un negocio que se sitúa en la cuadra 7 de la intersección de los jirones San Martín y Junín, en el Centro Histórico de Trujillo, generó alarma entre los comerciantes, moradores y transeúntes. Ante la sospecha de que pudiera contener aparatos explosivos, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y descartaron cualquier amenaza.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) atendió la emergencia y tras verificar el equipaje, confirmó que estaba vacío.

Personal de Udex atiende emergencia en Trujillo

“Negativo, falsa alarma, pero igual los efectivos cumpliendo con su deber”, se escuchó en el video policial de la intervención.

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