Con una variada agenda que incluye actividades culturales y gastronómicas, entre otras, la provincia de Huanca Sancos en la región Ayacucho celebrará del 28 de mayo al 5 de junio, su XXXIV Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Folklórica “Corpus Christi 2026” y el XX Festival del Queso Huancasanquino.

Identidad cultural

Las actividades se inician este jueves 28 con la elección y coronación de Miss Corpus Christi 2026. Cinco candidatas competirán por convertirse en la sucesora de la actual soberana, Lisbeth Yenifer Salcedo Tacas.

El alcalde provincial, Hermenes González Quispe, informó que la inauguración de la XXXIV Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Folklórica “Corpus Christi 2026” y del XX Festival del Queso Huancasanquino se realizará el 1 de junio a las 10:00 de la mañana. En este espacio, los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos agrícolas, agroindustriales y artesanales.

“Esta celebración busca reconocer el esfuerzo de los productores y emprendedores de las diversas comunidades de nuestra provincia. Asimismo, se consolida como uno de los encuentros más relevantes para el intercambio cultural, productivo y comercial de la región Ayacucho”, dijo.

En el campo ferial Chakiqocha será escenario de los concursos que premiarán al mejor ordeño, al mejor queso huancasanquino y al ganado vacuno, ovino y camélido más destacado.

Las actividades programadas participarán los cargontes de los cuatro ayllus de Huanca Sancos. Estas organizaciones sociales, territoriales y tradicionales de origen prehispánico son el pilar de la identidad de la provincia y encabezan festividades locales tan importantes como las celebraciones de la Virgen de la O en diciembre y el tradicional Atipanacuy (un emblemático encuentro y competencia costumbrista).

Las actividades del jueves 4 comenzarán a las 9:00 a.m. con la misa, seguida de la procesión del Corpus Christi. Más tarde, a la 1:00 de la tarde en el coliseo de Sancos, se realizará el tradicional Atipanakuy, un duelo ritual en el que compiten dos o más cuadrillas de danzantes de tijeras (cada una conformada por un danzante, un arpista y un violinista).

La provincia de Huanca Sancos, creada en 1984 y conformada por cuatro distritos, es un valioso legado histórico y natural de la cultura Chanca. Su atractivo más emblemático es el volcán Pachapupum, un sitio que cautiva a cientos de visitantes y es bautizado popularmente como el “Ombligo de la Tierra”.

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