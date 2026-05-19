Del 18 de abril al 18 de mayo se realizó la XCIV fiesta patronal en honor al Señor de la Ascensión, festividad central y más grande de la provincia de Lucanas en Puquio, en la región Ayacucho.

Recorridos procesionales

Las actividades incluyeron las tradicionales misas solemnes, procesiones del Tayta Achico (nombre de cariño de la sagrada imagen) por los barrios tradicionales, ferias gastronómicas, maratón

El viernes 15, luego de la misa, la población de Puquio y feligreses que llegaron de diversas partes del país, participaron de la procesión de retorno desde la iglesia matriz de Puquio a sus respectivos templos del Señor de la Ascensión de Ccollana y del Señor de la Ascensión de Chaupi.

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El sábado 16 y domingo 17, la población y visitantes participaron de la tarde taurina en la plaza de toros “Antonio Navarro” en donde la joven promesa de la tauromaquia española, Olga Casado, sufrió una impactante embestida durante su presentación.

La Festividad del Señor de la Ascensión, conocida también como la “Fiesta de Mayo”, es la celebración religiosa y cultural más importante de Puquio (capital de la provincia de Lucanas, Ayacucho).

EL DATO: El día central de la festividad religiosa cae exactamente 40 días después del Domingo de Resurrección.

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