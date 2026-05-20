El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) advirtió que varios distritos de Lima Metropolitana presentan condiciones geológicas que elevan el riesgo de daños severos durante un terremoto de gran magnitud.
Según la entidad especializada, algunas zonas de la capital cuentan con suelos blandos, inestables o formados por rellenos ligeros, características que pueden amplificar las ondas sísmicas y aumentar el riesgo de colapso de viviendas e infraestructura.
Además, en sectores ubicados en laderas o zonas elevadas existe mayor probabilidad de deslizamientos y afectaciones estructurales.
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Los distritos con mayor vulnerabilidad sísmica en Lima
De acuerdo con el informe del CISMID, los distritos y zonas con menor seguridad ante un sismo fuerte son:
- Ancón
- Ate
- Chorrillos
- Comas
- Independencia
- Laderas de Carabayllo
- San Juan de Lurigancho
- Santa Rosa
- Ventanilla
- Villa El Salvador
- Villa María del Triunfo
Estas jurisdicciones presentan distintos niveles de vulnerabilidad debido a la composición del suelo y al crecimiento urbano en áreas de riesgo.
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¿Por qué los suelos blandos son más peligrosos?
Especialistas explican que los suelos blandos o arenosos amplifican las ondas sísmicas, generando movimientos más intensos durante un terremoto.
A diferencia de los terrenos rocosos o compactos, estos suelos absorben menos energía y pueden provocar mayores daños estructurales.
En zonas construidas sobre rellenos o quebradas, el riesgo aumenta debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de hundimientos o deslizamientos.
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Laderas y asentamientos elevan el riesgo
El CISMID también alertó sobre la situación de viviendas ubicadas en laderas y zonas de expansión urbana, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, Independencia y Carabayllo.
En estos sectores, las pendientes pronunciadas y construcciones informales incrementan la vulnerabilidad ante un evento sísmico fuerte.
Especialistas recomiendan reforzar las edificaciones, respetar las normas técnicas de construcción y evitar asentamientos en zonas de alto riesgo geológico.
Perú se mantiene en zona de alta actividad sísmica
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) recordó que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.
Asimismo, regiones como Ica, Nazca, Áncash, Tacna y Moquegua presentan alto riesgo de megaterremotos debido a su cercanía con la fosa Perú-Chile.