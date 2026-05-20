Una combi de transporte público se incendió mientras circulaba en plena ruta, a la altura de la segunda cuadra de la avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según RPP, el incidente generó gran alarma entre transeúntes y conductores, debido a que el fuego se produjo en medio de un intenso embotellamiento en hora punta.

De acuerdo con testigos consultados por dicho medio, agentes de Serenazgo de SJM acudieron inmediatamente al lugar del incendio y lograron controlar las llamas con extintores, hasta la llegada del Cuerpo General de Bomberos.

A raíz del incendio, el tránsito en la avenida Los Héroes quedó restringido por varias horas, hasta que se retiró la unidad siniestrada de la vía.

Las causas del incendio vienen siendo materia de investigación; sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema eléctrico de la combi como origen del fuego.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales a consecuencia de este incidente.