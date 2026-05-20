Visitante sufrió una caída hacia pronunciada pendiente en medio de su recorrido por el Camino Inca. Rescatistas activan el protocolo de emergencia.
Visitante sufrió una caída hacia pronunciada pendiente en medio de su recorrido por el Camino Inca. Rescatistas activan el protocolo de emergencia.

La tarde del último miércoles, un turista que buscaba llegar a la antigua ciudad inca de Machu Picchu, cayó por un pronunciado barranco por razones que son materia de investigación.

El hecho se registró a las 13:30 horas en una sinuosa ruta ubicada entre los puntos conocidos como Wiñayhuayna e Intipunku, a la altura del Kilómetro 106 del Camino Inca.

El visitante, cuyo nombre aún no es revelado, se hallaba junto a sus compañeros recorriendo el afamado Qapaq Ñan, a escasos 45 minutos de terminar la ruta y hacer su ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Tras el hecho, sus compañeros y guías dieron aviso a las autoridades de orden, activándose el protocolo de emergencia para estos casos.

Hasta el lugar se dirigen rescatistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - Sernanp, Cultura Cusco y de la Comisaría de Machu Picchu.

Testigos del hecho señalaron que el turista no llegó a caer hasta el fondo del precipicio, sino habría quedado suspendido a media caída, por lo que los rescatistas guardan la esperanza de alcanzarlo con vida.

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