El cantante y compositor peruano Luchito Muñoz anunció el lanzamiento oficial de “Volver al Mañana”, su nuevo álbum de estudio que estará disponible desde el próximo 29 de mayo en plataformas digitales y en una edición especial en vinilo.

La producción marca un hecho destacado dentro de la salsa contemporánea al reunir a integrantes históricos de Seis del Solar, la agrupación que acompañó a Rubén Blades durante una de las etapas más influyentes del género.

Un disco que mezcla salsa, jazz y timba

“Volver al Mañana” presenta una propuesta musical que combina salsa de avanzada, latin jazz, timba y elementos de hip hop.

Además de interpretar las canciones, Luchito Muñoz participa como arreglista, compositor e instrumentista de la producción.

El proyecto fue desarrollado junto al compositor puertorriqueño Jim Donato y reúne ocho temas que exploran distintas sonoridades dentro de la música latina contemporánea.

Músicos históricos de Rubén Blades participan en el álbum

Uno de los momentos centrales del disco es el tema “Llegando al Solar”, grabado junto a Oscar Hernández, Eddie Montalvo y Robby Ameen, músicos históricos de Seis del Solar y figuras clave en la carrera de Rubén Blades.

La conexión artística surgió tras un tributo escrito por Muñoz en 2022 que fue reconocido públicamente por el propio cantante panameño.

La producción también incluye referencias musicales a Mike Viñas y Ralph Irizarry, vinculados históricamente a la escena salsera internacional.

Artistas de Cuba, Estados Unidos y Perú integran la producción

El álbum cuenta además con la participación del saxofonista Ed Calle, reconocido por trabajar con artistas como Frank Sinatra, Celia Cruz, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra.

También participan los músicos cubanos Giraldo Piloto, Alexis Pututi, Laraine Cañizares y Sada Walkiria.

Desde Perú se suman Juan Luis “Percurey”, Cristian Romero y Dennis Shapiama.

La producción reúne artistas provenientes de Perú, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, Italia, Venezuela, Chile y Nigeria.

Exploración sonora y fusiones contemporáneas

Entre los temas del disco destaca “Pa’ que me quieras”, que incorpora influencias afroamericanas y afrolatinas junto al rapero estadounidense Keybeaux y un ensamble góspel de Nigeria.

Asimismo, “Déjate Amar” suma la participación del maestro peruano Tito Manrique y su agrupación Cosa Nuestra.

En canciones como “14 Rosas”, “Cómo, si antes” y “Sé que aún tú me sueñas”, el álbum transita entre salsa romántica, timba y jazz latino.

Luchito Muñoz: “Queremos una salsa sin límites”

El artista señaló que el disco representa años de exploración musical y colaboración internacional.

“Este disco representa años de búsqueda musical, admiración por los grandes maestros y el deseo de crear una salsa sin límites, honrando la tradición pero mirando hacia adelante”, expresó Muñoz.

El proyecto también deja abierta la posibilidad de una futura gira internacional que tendría como punto de partida el Perú.