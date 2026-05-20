Un vehículo blindado de las Naciones Unidas perdió el control y terminó chocando contra dos automóviles y varios postes de alumbrado público en la avenida El Sol, cerca de la intersección con la avenida Los Lirios, en el distrito de Chorrillos.

Según informó RPP, los automóviles afectados terminaron con severos destrozos, con la carrocería retorcida y las lunas completamente destruidas.

Dicha emergencia fue reportada a las 7:16 de la mañana, lo que motivó el despliegue de dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta el lugar del accidente.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por personal de Serenazgo, el vehículo blindado blanco perteneciente a las Naciones Unidas era conducido por un miembro del Ejército Peruano, quien indicó que la unidad habría presentado una falla mecánica en el sistema de frenos.

Como consecuencia del impacto, dos vehículos particulares sufrieron daños de consideración, al igual que un poste de alumbrado público que quedó afectado tras la colisión.

Asimismo, Andina informó que una de las afectadas, identificada como María Milagros Jara, relató que se encontraba en su domicilio cuando escuchó el fuerte estruendo ocasionado por el accidente.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía y personal de emergencia para resguardar el área y llevar a cabo las diligencias respectivas. En tanto, las autoridades continúan investigando las causas del accidente y cuantificando los daños provocados por la unidad blindada.