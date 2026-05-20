Una vez más, Jazmín Pinedo se pronunció sobre Jota Benz y sostuvo que fue él quien comenzó el enfrentamiento, calificándolo incluso de “ridículo”.

“ Tú empezaste y tú te dirigiste hacia mí, dirigiéndote irrespetuosamente, tratando de minimizarme. Si la gente sabe que cuando me enojo, respondo mal, ¿para qué me buscan la boca? Y eso que me he frenado un montón “, expresó la conductora.

Asimismo, la conductora de ‘+ Espectáculos’ le dejó en claro que, si no desea que ella siga respondiéndole, él tampoco debería mencionarla en ‘Esto es Guerra’.

“ Si tú no quieres escucharme luego dando mi devolución, defendiéndome, si no te gusta, entonces no me busques la boca. Yo nunca hablé de ti, ridículo. Yo hablé de Patricio Parodi y que él era irremplazable. Si darle un cumplido a tu compañero hace que te sientas menos, eso es algo que tú debes manejar ”, resaltó.

Además, Pinedo le dijo a Jota Venz que no le incomoda que la llame la “ex” de Gino Assereto, ya que, según precisó, se considera la “madre de la hija de Gino”.

“ Cuando estoy molesta, a mí me gusta molestar. No me hago la mosca muerta. Te he dicho ‘hermanito de Gino’ porque sé que te molesta. Yo no soy la ex de Gino, yo soy la madre de su hija. A mí no me molesta que me digas eso ”, concluyó la popular ‘Chinita’.