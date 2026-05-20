Con la voz entrecortada, Diana Sánchez abrió su corazón y habló sobre una de las etapas más complejas de su vida personal, al revelar que, junto a su esposo Dan Guido, aún no ha logrado concretar su deseo de ser madre.

La exintegrante de ‘Combate’ reveló que pasó el último fin de semana llorando debido a la presión emocional que enfrenta mientras continúa con su proceso para lograr quedar embarazada.

Desde hace varios años, la conductora ha manifestado públicamente su deseo de formar una familia. No obstante, Diana dijo que por un tiempo decidió postergar ese sueño por el estado de salud de su esposo.

De acuerdo con lo que relató, Dan Guido enfrentó tratamientos intensivos contra la leucemia, lo que llevó a la pareja a dejar a un lado sus planes de buscar un hijo.

La influencer señaló que, desde hace más de dos años, cuenta con la autorización médica para poder iniciar el proceso para convertirse en padres.

“ Gracias a Dios las cosas cambiaron y el mismo médico nos dio una luz verde. Hace dos años y medio que no me cuido, pero no me puedo embarazar naturalmente ”, expresó.

Ante las complicaciones que enfrenta, la conductora señaló que ha optado por iniciar un proceso de fecundación in vitro como alternativa para intentar quedar embarazada.

Asimismo, indicó que conserva la esperanza de que el tratamiento tenga resultados favorables y le permita finalmente cumplir su deseo de convertirse en madre.

“ Tengo mucho miedo que no salga, que mi cuerpo no lo reciba bien (...) Flor (Ortola) justo decía la edad y es un temor que tengo horrible ”, manifestó entre lágrimas.

En el podcast ‘Sin más que decir’, Sánchez manifestó que cuenta con un importante respaldo emocional por parte de su pareja.

También, la presentadora recordó que ella lo acompañó durante el tratamiento médico que atravesó Dan Guido años atrás.