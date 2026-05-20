La Repostería anunció la apertura de un nuevo local en el distrito de Pueblo Libre, ampliando su propuesta gastronómica enfocada en comida comfort, repostería artesanal y espacios pensados para distintos momentos del día.

La nueva cafetería y restaurante combina desayunos, almuerzos, cenas y postres en un ambiente contemporáneo y pet friendly, diseñado para integrarse a la dinámica del barrio.

Una propuesta que combina café, postres y platos salados

La carta del nuevo local incluye opciones dulces y saladas, desde café y repostería artesanal hasta ensaladas, sánguches y platos de fondo.

Entre las preparaciones destacadas figuran:

“Arma tu ensalada”

Pan con palta y pollo

Pollo César Cajún

Matcha latte

Cheesecake de pistacho y café

Cheesecake horneado de plátano con salsa de caramelo y ron

Este último se mantiene como uno de los postres más representativos de la marca.

Diseño contemporáneo y ambiente pet friendly

El espacio fue diseñado bajo una línea contemporánea y cálida, utilizando materiales nobles, tonos tierra y una distribución orientada a generar una experiencia cómoda y relajada.

Además, el nuevo local es pet friendly, característica que busca conectar con clientes que buscan espacios gastronómicos accesibles y amigables dentro de la oferta de cafeterías y restaurantes en Lima.

Marcha blanca con descuentos especiales

Como parte de la apertura, La Repostería anunció una marcha blanca con 20% de descuento en toda la carta.

La promoción estará disponible desde el miércoles 13 hasta el jueves 21 de mayo.

¿Dónde queda el nuevo local?

La nueva sede de La Repostería se encuentra ubicada en:

📍 Av. Bolívar 1215, Pueblo Libre.

El horario de atención será de 8:30 a.m. a 9:00 p.m.