La Fiscalía y la Policía intervinieron un campamento de minería ilegal ubicado a 4 900 metros sobre el nivel del mar en la provincia de La Unión, donde hallaron siete bocaminas activas, motores, artefactos de extracción y mineral aurífero en bruto listo para su comercialización.

Ante el hallazgo de estos implementos, se dispuso la destrucción durante el operativo, el cual se llevó a cabo en el sector Ñecceta (Pampamarca) y el área natural protegida Reserva Paisajista de la Subcuenca del Cotahuasi, en La Unión.

Las acciones, ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Arequipa y de la Dirección Desconcentrada del Medio Ambiente de la PNP, iniciaron en la madrugada del domingo y se extendieron hasta el martes.

La fiscal provincial Carolina Cáceres Zúñiga informó que la intervención permitió la destrucción de las bocaminas y demás artefactos utilizados para la extracción ilegal de oro.

Cabe mencionar que esta intervención forma parte de una investigación preliminar por el presunto delito de minería ilegal contra 50 personas aproximadamente que operaban ilegalmente en la reserva. La medida busca frenar la deforestación y la contaminación ambiental en una de las zonas protegidas del sur del país.

Fiscalía y PNP intervienen campamento minero ilegal en La Unión, en Arequipa. Foto: Fiscalía.

Fiscalía y PNP intervienen campamento minero ilegal en La Unión, en Arequipa. Foto: Fiscalía.

Fiscalía y PNP intervienen campamento minero ilegal en La Unión, en Arequipa. Foto: Fiscalía.

Fiscalía y PNP intervienen campamento minero ilegal en La Unión, en Arequipa. Foto: Fiscalía.