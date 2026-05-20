Universitario vs. Nacional EN VIVO vía ESPN y Disney Plus, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro arrancará a las 5:00 p. m. y se disputará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. El conjunto merengue llega en un momento crítico: viene de caer como local ante Atlético Grau, perdió la oportunidad de pelear el Torneo Apertura y, además, está al borde de la eliminación en la Copa Libertadores.

Universitario vs. Nacional: quién es favorito

De acuerdo con el análisis de Inkabet, Universitario tiene el 20 % de probabilidades de ganar en la capital uruguaya, mientras que Nacional parte como favorito, con un 52 %. El empate también aparece como una posibilidad, con un 28 %, resultado que no favorece a ninguno de los dos clubes.

La “U” llega golpeada tras caer 0-1 ante Atlético Grau de Piura, el último viernes, en el Estadio Monumental. Este resultado dejó al conjunto crema sin opciones de pelear el Torneo Apertura; mientras que Alianza Lima se mantiene en la cima de la tabla.

Por su parte, el “Bolso” ha mostrado una mejora en su rendimiento, tras conseguir dos victorias consecutivas en la liga uruguaya. El equipo dirigido por Jorge Bava goleó 4-0 a Cerro, de local; y, el último viernes, venció 2-1 a Torque, en condición de visitante.

Cúper, ¿el salvavidas de Universitario?

Héctor Cúper, entrenador argentino de 70 años, tiene la responsabilidad de revertir el complicado presente de Universitario con su experiencia. La amplia trayectoria del técnico en el fútbol sudamericano, europeo, asiático y africano, respaldan su llegada al cuadro crema. Entre los principales títulos de su carrera destacan la Copa Conmebol de 1996 con Lanús y las Supercopas de España de 1999 y 2000 con Valencia.

“Tenemos una exigencia importante. Cuando entré a Campo Mar, vi un cartel que decía: ‘Solo vale ganar’. Hay que aferrarse a eso y buscar el mejor camino posible. Estamos en el número uno y hay que ser el número uno”, sostuvo el argentino para Universitario TV.

En cuanto a cuotas, si Universitario gana de visita, Inkabet paga 4.60. Por otra parte, el triunfo de Nacional equivale a 1.85; mientras que el empate tiene una cuota de 3.45. Además, los usuarios podrán utilizar la nueva aplicación de Inkabet y acceder a la opción de pago anticipado, que les permite cobrar sus apuestas antes de que finalice el partido.