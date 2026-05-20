En una rápida y efectiva intervención, el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo desarticuló la banda delincuencial “Los Churres”, vinculada a casos de extorsión.

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De acuerdo a la versión policial, los detenidos están directamente relacionados con la peligrosa organización criminal “Los Pulpos”.

VALIENTE

La captura de estos dos facinerosos ocurrió a las 8:45 de la noche del último martes, después de que una familia denunció que les habían enviado mensajes intimidatorios mediante sus redes sociales y les exigían un monto de dinero para dejarlos en paz.

Los agraviados notificaron a la Policía de esta situación y tras un sorpresivo operativo detuvieron a Rusber Enríquez García (32), “Rusber”, y Anabella Gavidia Rodríguez (24), “Chole”.

Ambos fueron atrapados en el asentamiento humano Túpac Amaru en el distrito de El Porvenir, cerca a la vivienda de las víctimas.

Durante la intervención, se les incautó sus celulares, los cuales contenían los mensajes de WhatsApp amenazantes enviados a los agraviados.

Un detalle crucial fue descubierto al revisar el celular incautado a Rusber Jairo García, pues en su perfil de WhatsApp exhibía orgullosamente la imagen de la organización criminal “Los Pulpos”, con las inscripciones “La Última Cena” y una imagen de una cruz blanca.

Para la Policía dichos símbolos son evidencia inequívoca de su pertenencia a dicha organización criminal.

A los detenidos también se les incautó un vehículo menor eléctrico, presumiblemente utilizado en sus actividades ilícitas.

Los detenidos y las evidencias han sido puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.