Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo desarticularon la presunta banda delincuencial “La Nueva Sangre” que está vinculada a casos de extorsión. Entre sus supuestos integrantes hay tres hermanos.

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De acuerdo a la información policial, tras varios días de un paciente trabajo de inteligencia se pudo dar con el paradero de los sospechosos, quienes fueron arrestados en diferentes puntos del distrito de Laredo.

Se trata de Jairo Cotrina Chávez (23), “Loco Jairo”, Yanira Cotrina Chávez (27), “La Yani”, Merly Cotrina Chávez (29), “Merluza” y un menor de 14 años de iniciales L.N.A.CH.

Durante la intervención se incautaron dos revólveres, tres municiones, siete celulares, dos chips y cuatro tarjetas bancarias, usados para presuntamente cometer delitos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas y extorsión.