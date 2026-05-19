El candidato a la presidencia por el partido político Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llegará a Trujillo este sábado 23 de mayo para reunirse con sus simpatizantes de cara a la segunda vuelta electoral, que se desarrollará el 7 de junio.

El arribo de Sánchez fue confirmado por el diputado electo por La Libertad Marino Lavado. Él detalló que ya están coordinando la llegada con los encargados de los comandos de campaña provinciales y distritales de la región, así como con agrupaciones políticas que apoyarán al postulante presidencial en esta nueva elección.

Indicó que la presencia de su líder permitirá realizar “una gran movilización ciudadana en defensa del voto popular y la democracia”. Agregó que en las próximas horas, Juntos por el Perú detallará la agenda oficial de las actividades y los puntos de concentración en donde los simpatizantes de Roberto Sánchez podrán recibirlo.

Con su visita a Trujillo, el candidato presidencial inicia su gira por el norte del país con miras a captar votos y vencer en esta segunda vuelta a su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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