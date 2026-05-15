Al 100% de actas contabilizadas en La Libertad, finalmente ya se conoce qué posiciones ocuparon organizaciones políticas como Alianza para el Progreso (APP), Partido Aprista Peruano (PAP), Podemos Perú y Un Camino Diferente en las elecciones presidenciales en este departamento.
Mientras el partido fundado y liderado por César Acuña Peralta se ubicó en el décimo lugar, con apenas 32,459 votos (3.478%), la agrupación de la estrella, que tuvo como candidato al trujillano Enrique Valderrama Peña, se situó más atrás y ocupó la duodécima casilla, con 27,651 sufragios (2.963%).
En peor ubicación quedó José Luna Gálvez (13). El candidato de Podemos Perú. Sumó únicamente 20,995 votos (2.250%).
La otra cara de la moneda fue Rosario Fernández Bazán, de Un Camino Diferente. Pese a que su partido tampoco pasó la valla electoral, totalizó 83,571 votos y ocupó el cuarto lugar.
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