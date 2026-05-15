Al parecer, César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), no ha logrado aún reponerse de la contundente derrota que sufrió en las elecciones del pasado 12 de abril y esa situación lo habría empujado a tomar una radical decisión.

De acuerdo con una publicación de Ozono Televisión, el exgobernador de la región La Libertad habría resuelto retirarse de la política para dedicarse de manera exclusiva al manejo de sus empresas y a emprender nuevos proyectos en el sector financiero.

Es más, según la nota periodística, César Acuña espera, en esta nueva etapa, enfocarse en fortalecer sus negocios e incursionar en el mundo de la banca, ampliando así su presencia en el ámbito empresarial.

TRAYECTORIA

En este punto es importante mencionar que a lo largo de los años, el líder de APP construyó una amplia trayectoria y ocupó importantes cargos públicos.

En efecto, fue alcalde provincial de Trujillo durante dos periodos consecutivos, entre 2007 y 2014, y posteriormente fue elegido gobernador de La Libertad en dos ocasiones.

Sin embargo, los resultados negativos obtenidos en las Elecciones Generales 2026, donde alcanzó 192,446 votos a nivel nacional y 32,459 en La Libertad, habrían marcado un punto de quiebre que lo habría orillado a tomar la decisión de no continuar más en política.

En el ámbito empresarial, César Acuña fundó la Universidad César Vallejo (UCV), actualmente con 12 sedes en diversas regiones. Además, es fundador de la Universidad Señor de Sipán, así como de la Universidad Autónoma del Perú.

NO HABLAN

Correo trató de obtener la opinión sobre este tema del Secretario Ejecutivo Nacional de APP, Luis Valdez Farías, pero evitó pronunciarse.

Lo mismo ocurrió cuando le consultamos a Ever Cadenillas Coronel, antiguo militante de APP y actual vicegobernador de La Libertad.

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