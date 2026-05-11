Una nueva lid electoral se avizora en el horizonte y los partidos políticos y movimientos regionales ya han registrado oficialmente las listas de los precandidatos para participar en una contienda interna que les permitirá seleccionar a sus principales cuadros que los representarán en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre 2026.

Para efectos de esta nota, Correo revisó las listas inscritas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), en cuanto a sus precandidatos al Gobierno Regional (GORE) La Libertad.

Son al menos 17 organizaciones políticas las que presentarán candidatos para tratar de alcanzar el máximo cargo político en La Libertad.

REÑIDO

En efecto, en Renovación Popular se confirmó la precandidatura al GORE La Libertad de Patricia Bolaños Grau. Ella es la exdecana del Colegio de Enfermeros.

Mientras que en Alianza para el Progreso (APP), el precandidato es Martín Namay Valderrama. El año pasado se desempeñó como gerente general de la Región.

En Podemos Perú figura el excongresista Elías Rodríguez Zavaleta. En tanto, en el partido político Somos Perú se confirmó la precandidatura de Aldo Carlos Mariños, quien tuvo que renunciar a su cargo de alcalde de Pataz, para enrumbarse en esta nueva aventura política.

En el Partido Aprista Peruano (PAP), el abogado Julio César Morán Otiniano quedó como único precandidato. El médico aprista Yul Bravo Burgos no habría llegado a oficializar la inscripción de su lista.

MÁS ASPIRANTES

Aunque en la tienda política Un Camino Diferente el candidato figura como designado, Rosario Fernández Bazán confirmó en sus redes sociales que ella sería quien postule al Gobierno Regional La Libertad.

Una situación similar se da en el partido político Perú Primero, pues el propio expresidente del Congreso Daniel Salaverry Villa se ha encargado de confirmar que va como designado.

Ahí no queda la lista de precandidatos al GORE La Libertad, pues Acción Popular lleva a Oscar Benavides Ruiz. En Juntos Por el Perú figura José Bardales Ruiz.

En el Partido Cívico Obra, el aspirante es Jorge Viteri Falcón.

SE SUMAN

De la misma manera, la Alianza Electoral Venceremos y las organizaciones políticas Ahora Nación, Avanza País, Fuerza Ciudadana, Partido Político Integridad Democrática ADP Nacional, Partido Patriótico del Perú, y Perú Libre llevarán como candidatos al GORE La Libertad a designados.

NO IRÍAN

Fuerza Popular, cuya lideresa es Keiko Fujimori, obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril. Pese a ello, no inscribieron un precandidato al GORE La Libertad.

Correo trató de obtener declaraciones del coordinador regional de Fuerza Popular en La Libertad, Carlos Tay Dávalos. Sin embargo, no logramos contactarlo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad