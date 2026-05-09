A prevenir. El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián Gómez, informó que en lo que val del año se han reportado en esta región 660 casos de la infección viral manos, pies y boca en niños, la misma que es causada por el virus Coxsackie.

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El galeno pidió a la población no alertarse, pero sí empezar a prevenir porque esta es una enfermedad permanente, pero altamente contagiosa.

“Lo ideal es la prevención. Lavado de manos correcto y si se detecta a un niño en un centro educativo con esta infección hay que aislarlo y tenerlo en casa, para evitar que los otros menores (colegiales) se contagien”, indicó Florián.

OJO

El funcionario mencionó que los síntomas son los siguientes: lesiones dolorosas similares a ampollas en la lengua, las encías y la cara interna de las mejillas. “También hay fiebre, dolor de garganta, ampollas en las palmas de las manos y los pies. Es un virus que una vez que entra al organismo demora entre seis o siete días tratarlo. Hay que bajar la temperatura y fiebre del paciente”, detalló.

ESPERAR

Gerardo Florían sostuvo que no es necesario que los centros educativos suspendan las clases cuando se detecta algún caso de la infección viral de manos, pies y boca.

“Lo recomendable es que los padres de familia lo tengan en su casa (al niño) hasta que se cure”, agregó.

Otro punto importante es evitar la automedicación. “Muchas acuden a las farmacias y les dan un antibiótico u otro tipo de medicamentos que no son los idóneos para el manejo del paciente. Lo aconsejable es ni bien detecte un síntoma, acudir al establecimiento de salud más cercano”, resaltó.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa señaló que el manejo oportuno en colegios y hogares es fundamental para evitar una mayor propagación del virus.

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