El ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, anunció su postulación al Gobierno Regional de La Libertad con el partido Perú Primero, organización política liderada por el expresidente Martín Vizcarra.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde confirmó que aceptó la invitación para participar en las próximas elecciones regionales.

“Acabo de aceptar la invitación del partido Perú Primero para postular al Gobierno Regional”, señaló Salaverry en su pronunciamiento.

El exparlamentario indicó que uno de los principales objetivos de su eventual gestión será enfrentar la inseguridad ciudadana en la región.

“La Libertad se ha convertido en tierra de nadie y durante años esta situación nos mantiene en zozobra”, afirmó.

Su cuarta afiliación política en carrera electoral

La candidatura de Salaverry representa su cuarta participación política con diferentes agrupaciones, tras una trayectoria que incluye cargos municipales, legislativos y postulaciones nacionales.

Recientemente, el excongresista participó en el proceso electoral con el partido Somos Perú, con el que intentó alcanzar un escaño en el Senado.

Según resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 80.284% del conteo, obtuvo 10,763 votos, mientras que la agrupación no logró superar la valla electoral.

Trayectoria política desde el ámbito municipal

El recorrido político de Salaverry inició como regidor en la ciudad de Trujillo con el Partido Aprista Peruano (PAP) entre 2007 y 2010.

En su último año como concejal intentó postular a la alcaldía de Trujillo con la misma agrupación, sin éxito.

Posteriormente, en febrero de 2014, buscó inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el movimiento regional Democracia, Seguridad y Valores (DSV). Meses después, se incorporó a Fuerza Popular, con el que postuló al municipio provincial y obtuvo el tercer lugar.

Presidencia del Congreso y candidatura presidencial

Con Fuerza Popular, Salaverry fue elegido congresista para el periodo 2016-2020, llegando a ocupar la presidencia del Congreso entre 2018 y 2019.

Su mandato parlamentario terminó antes de tiempo tras la disolución del Congreso ordenada por el entonces presidente Martín Vizcarra en 2019.

En 2021, volvió a postular, esta vez a la Presidencia de la República con el partido Somos Perú, sin lograr los resultados necesarios para avanzar en el proceso electoral.

Ahora, con su nueva afiliación a Perú Primero, busca participar en las elecciones regionales previstas para octubre.