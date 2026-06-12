El juzgado de Arequipa dictó cadena perpetua contra Darling Hurtado, tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de una menor de edad en el distrito arequipeño de Cayma. El crimen, que dejó secuelas en la integridad física y mental de la víctima, fue cometido aprovechando el confinamiento por la pandemia en el año 2020.

Según el sustento de la fiscal adjunta provincial Daniela Miranda Ojeda, del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2020. El sentenciado se mudó a la vivienda donde residía la menor, entonces de 12 años, y comenzó a realizar tocamientos indebidos de manera reiterada.

De acuerdo con la investigación fiscal, para evitar ser descubierto, el agresor coaccionó a la niña con promesas de que el abuso no volvería a ocurrir. Posteriormente, pasó a cometer agresiones sexuales directas y, en un intento por comprar su silencio, le entregó un celular antes de abandonar el domicilio junto a su familia.

El impacto en la víctima fue devastador. La menor sufrió un grave deterioro en su rendimiento académico y llegó a atentar contra su vida. Recién en enero de 2021, la víctima relató lo sucedido a sus familiares, quienes procedieron con la denuncia formal.

Aunque el juzgado dictó la cadena perpetua contra Darling Hurtado, la ejecución de la pena ha sido suspendida hasta que la sentencia sea ratificada por una instancia superior. Mientras se resuelve este proceso, el sentenciado deberá cumplir con estrictas reglas de conducta:

El sentenciado en primera instancia no puede comunicarse por ningún medio con la agraviada ni con su entorno familiar directo. Está obligado a comparecer presencialmente ante el juzgado para justificar sus actividades y tiene prohibido ausentarse de su lugar de residencia. Además, se ordenó el pago de 10 mil soles a la víctima.