El aumento del 15% en las remuneraciones de los trabajadores del Congreso, aprobado durante la gestión del expresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, generó cuestionamientos entre los actuales diputados. La medida fue conocida públicamente luego de que un programa dominical difundiera información al respecto.

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró que Rospigliosi debe explicar los motivos que sustentaron la aprobación del incremento salarial. Asimismo, señaló que corresponde revisar la documentación vinculada con dicha decisión.

“Es un asunto que el expresidente Rospigliosi tendría que responder, es necesario que se revisen estos documentos y los criterios por los cuales se tomó esta decisión. Yo desconozco, hemos tomado conocimiento a raíz del reporte así que debería responder por este aumento”, sostuvo a la prensa.

Muñante sostuvo que el incremento salarial puede ser revisado, aunque enfatizó que primero deben conocerse las razones y criterios que respaldaron su aprobación.

“Todo es revisable, pero necesitamos conocer los fundamentos por los cuales se dio este aumento”, añadió.

Por su parte, el diputado de Ahora Nación, César Holguín, consideró que el incremento salarial debe ser reevaluado. En esa misma línea, indicó que la decisión corresponde a la Mesa Directiva del Congreso, en coordinación con el sindicato de trabajadores.

“Yo creo que se debe reevaluar pero todo está en manos de la mesa directiva y debe mediar un diálogo con el sindicato”, manifestó.

Holguín también cuestionó la administración de los recursos públicos y afirmó que en los últimos años hubo una “farra fiscal”. En ese sentido, propuso revisar las exoneraciones tributarias para recuperar ingresos para el Estado y destinarlos a atender, entre otros temas, los posibles efectos del fenómeno El Niño.

“Había una farra fiscal, eso es cierto y las leyes de iniciativa de gasto creo que han sido revisadas por el TC, eso me parece un gran paso y ahora lo que hay que hacer es recuperar los ingresos del fisco para enfrentar el Fenómeno El Niño”, aseguró.

El parlamentario también cuestionó los beneficios tributarios otorgados a determinados sectores. “No hay igualdad ante la ley, por qué pueden funcionar sectores con exoneraciones tributarias, ningún país lo tiene”, señaló.

Finalmente, Holguín dijo que la Mesa Directiva ya viene abordando el tema del incremento salarial y estimó que en los próximos días se debería contar con un informe que detalle los alcances de la medida.