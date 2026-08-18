El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, se presentará este jueves 20 de agosto, a las 10:00 a.m., ante el pleno de la Cámara de Diputados, acompañado por los integrantes de su gabinete ministerial.

La fecha fue acordada este martes por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, según informó el Congreso de la República.

Durante la sesión, Galarreta expondrá la política general del Gobierno y las principales medidas de su gestión, tras lo cual los grupos parlamentarios participarán en el debate.

Debate tendrá una duración de cuatro horas

La Junta de Portavoces estableció que el debate parlamentario tendrá una duración total de cuatro horas.

El tiempo será distribuido proporcionalmente entre los diferentes grupos parlamentarios, informó la Cámara de Diputados a través de sus canales oficiales.

La programación responde a una solicitud presentada previamente por el propio Galarreta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

“Propongo que dicha sesión se lleve a cabo a las 10:00 horas del día 20 de agosto del 2026, según lo coordinado con usted”, señala el oficio enviado por el jefe del gabinete.

Galarreta expondrá política general del Gobierno

La presentación se realizará en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece la comparecencia del presidente del Consejo de Ministros ante la Cámara de Diputados acompañado por los demás ministros.

La norma constitucional dispone que esta presentación debe realizarse dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones y tiene como finalidad exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

De esta manera, el gabinete encabezado por Galarreta acudirá este jueves al Parlamento para presentar ante los diputados los principales lineamientos que orientarán la gestión del Ejecutivo.