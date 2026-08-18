El Congreso de la República definió ayer la conformación de dos comisiones para el periodo 2026-2027: la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, y la Comisión Permanente.

La Junta de Portavoces Conjunta aprobó el número de integrantes en las primeras horas de ayer y el Pleno ratificó la distribución por la tarde. Ambas sesiones legislativas fueron presididas por el senador Miguel Ángel Torres Morales.

Fondos

La Comisión de Presupuesto fue la primera en aprobarse en el Pleno. Este grupo de trabajo estará encargado de estudiar el presupuesto del sector público y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría sobre el gasto de las entidades del Estado.

Se determinó que reunirá a 38 parlamentarios divididos en 19 senadores y 19 diputados. Fuerza Popular (FP) obtuvo la representación más numerosa con siete senadores y seis diputados.

Le sigue Juntos por el Perú (JP), que suma cuatro senadores y cinco diputados. Por su parte, Renovación Popular (RP) aporta tres senadores y dos diputados.

El Partido del Buen Gobierno (PBG) y el Partido Cívico Obras recibieron dos escaños en cada cámara.

Ahora Nación cierra la lista con un representante por cámara.

Permisos

La sesión del Pleno cerró con la votación por la Comisión Permanente, la cual aprueba créditos suplementarios con el voto de tres quintos de sus miembros e incluso autoriza viajes al extranjero del presidente.

Estará conformada por 28 miembros fijos, más los cuatro integrantes natos de las mesas directivas del Congreso bicameral.

FP lidera nuevamente con cinco senadores y cuatro diputados, mientras que JP obtuvo tres asientos para cada cámara.

De igual modo, RP y PBG tendrán dos miembros de cada cámara. Obras obtuvo un senador y dos diputados para integrar el grupo.

Finalmente, Ahora Nación tendrá dos asientos: uno para un senador y otro para un diputado.