El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se trasladó este lunes a Villa El Salvador para supervisar y liderar las acciones de respuesta frente a la emergencia ocasionada por las intensas lloviznas registradas durante la noche anterior.

Durante su recorrido por la zona afectada, el ministro señaló que la emergencia no constituye un episodio aislado, sino un problema recurrente. Explicó que la ubicación de las viviendas, asentadas en una depresión geográfica, favorece la acumulación de agua.

“Esta es la tercera vez en lo que va el año que esta zona se inunda y ocurre todos los años; ahora ha coincidido con este fenómeno climatológico, el DANA [Sic] y ha sido un poco más severo que otras veces, pero siempre se inunda esta zona”, declaró a RPP.

Belaúnde explicó que la ubicación de la zona en una depresión natural favorece la acumulación de agua, por lo que resulta necesario implementar medidas preventivas para reducir el impacto de este tipo de emergencias.

Por ello, indicó que el Ejecutivo proyecta implementar un Sistema de Recolección y Expulsión de Aguas (SIRE), cuyo objetivo será captar, canalizar y retirar el agua acumulada en las zonas bajas antes de que llegue a las viviendas.

El ministro consideró inaceptable que los vecinos tengan que afrontar este tipo de emergencias durante cada invierno, sin que hasta el momento se hayan implementado soluciones técnicas definitivas para evitar su recurrencia.

“La única manera es tener un sistema que recolecte las aguas y evite que discurran al punto más bajo y se inunden las casas, porque es inaudito que todos los años estemos en esta situación”, expresó.

Belaúnde informó que la primera brigada del Ejército ya se encuentra en la zona afectada y trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para iniciar las labores de limpieza.

El reporte oficial da cuenta de daños graves en la infraestructura básica de la zona, con viviendas que han quedado inhabitables y varias instituciones educativas que necesitan atención inmediata para garantizar el retorno de los estudiantes a las aulas.

“Hay 62 viviendas afectadas, hay 298 personas damnificadas, hay 13 colegios que han sido inundados”, enfatizó.

Ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones, el titular del Mindef informó que se desplegaron equipos de hidrojet para retirar mediante succión el agua acumulada en las zonas afectadas.

“Hemos dispuesto el despliegue de los hidrojets y de todos los sistemas para evitar que si vuelve a llover ahora, como parece, como es el pronóstico, la zona no se vuelve a inundar”, agregó.