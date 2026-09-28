Andrew Garfield cambia los superhéroes y el drama por la fantasía familiar en “El Árbol Mágico”, película que llegará a los cines de Perú este 1 de octubre de 2026.

La producción está inspirada en el universo de Enid Blyton, escritora británica conocida por sus libros infantiles y juveniles, y presenta una historia marcada por la aventura, la fantasía y mundos surgidos de la imaginación.

Andrew Garfield y Claire Foy encabezan el elenco

Garfield comparte protagonismo con Claire Foy, actriz que interpretó a la reina Isabel II en The Crown. El reparto incluye además a Nonso Anozie, conocido por producciones como Sweet Tooth y Cinderella.

La dirección está a cargo de Ben Gregor.

Para Garfield, la producción representa una incursión en el cine de fantasía familiar después de una carrera que incluye su interpretación de Peter Parker en The Amazing Spider-Man y trabajos en películas como Hacksaw Ridge, Tick, Tick... Boom! y We Live in Time.

¿Cuándo se estrena “El Árbol Mágico” en Perú?

“El Árbol Mágico” se estrenará el jueves 1 de octubre de 2026 en los cines peruanos, según la información difundida para su lanzamiento local.

La película adapta el universo creado por Enid Blyton y busca acercar sus historias de fantasía y aventura a una nueva generación de espectadores.