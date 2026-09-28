Un ruido que antes no existía, una vibración al frenar o una pérdida inesperada de potencia pueden ser las primeras señales de que una motocicleta necesita mantenimiento.

A diferencia de otros vehículos, problemas en componentes como frenos, neumáticos, dirección o transmisión pueden tener consecuencias directas sobre la estabilidad y seguridad del motociclista. Por ello, identificar cambios en el funcionamiento de la unidad y realizar el mantenimiento indicado por el fabricante resulta fundamental.

Especialistas de BMW Motorrad identifican cinco señales principales que deberían motivar una revisión de la motocicleta.

¿Cómo saber si una moto necesita mantenimiento?

Ruidos extraños. Sonidos anormales procedentes del motor, transmisión o frenos pueden advertir desgaste, piezas desajustadas o problemas que necesitan ser diagnosticados. Vibraciones inusuales. Una moto puede producir determinadas vibraciones durante su funcionamiento normal, pero un cambio repentino o una vibración más intensa al acelerar o frenar debe ser revisado. Pérdida de potencia. Si la motocicleta demora en responder al acelerador, pierde fuerza o presenta una entrega irregular de potencia, puede existir un problema mecánico, eléctrico o relacionado con la alimentación del motor. Luces de advertencia encendidas. Los testigos del tablero permiten identificar anomalías detectadas por los sistemas de la motocicleta. Una alerta persistente no debería ignorarse y debe interpretarse según el manual del fabricante. Desgaste visible. El estado de los neumáticos, las pastillas de freno y la transmisión debe comprobarse periódicamente. Un desgaste excesivo puede afectar el frenado, la adherencia y el funcionamiento de la moto.

¿Qué significa encontrar una fuga debajo de la moto?

La presencia de líquidos debajo de una motocicleta estacionada también requiere atención. Dependiendo del modelo y del fluido, una fuga puede estar relacionada con los sistemas de lubricación, refrigeración o frenos.

Ante una pérdida de líquido de origen desconocido, especialmente si puede comprometer los frenos o el funcionamiento del motor, la recomendación es evitar continuar conduciendo hasta determinar la causa.

Postergar el mantenimiento también puede acelerar el deterioro de diferentes componentes. El aceite pierde progresivamente sus propiedades, los neumáticos pueden presentar presiones incorrectas o desgaste irregular y la batería puede mostrar problemas de carga o arranque.

Mantenimiento preventivo y correctivo: ¿cuál es la diferencia?

El mantenimiento preventivo se realiza siguiendo los intervalos establecidos por cada fabricante, incluso cuando la motocicleta no presenta una falla evidente. Su finalidad es comprobar el estado de los componentes y sustituir aquellos que han alcanzado determinados límites de uso.

El mantenimiento correctivo, en cambio, ocurre cuando una falla o avería ya se ha presentado y es necesario repararla.

Los intervalos varían según la marca, modelo, kilometraje, antigüedad y condiciones de utilización. En el caso de BMW Motorrad, la marca establece revisiones para determinados modelos a partir de los 1.000 kilómetros y posteriormente según los intervalos definidos en su programa de mantenimiento.

¿Qué revisar en una moto antes de salir?

Los motociclistas pueden realizar una inspección visual básica antes de conducir. Entre los puntos principales están:

Presión y estado de los neumáticos.

Nivel de aceite según las indicaciones del fabricante.

Funcionamiento de luces e indicadores.

Niveles de líquidos cuando sean accesibles.

Presencia de posibles fugas.

Estado general de frenos y transmisión.

Estas comprobaciones no sustituyen una inspección mecánica. Ante ruidos, vibraciones, alertas electrónicas, pérdida de potencia o cambios en el frenado y la dirección, la motocicleta debe ser evaluada por personal especializado.