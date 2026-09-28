El canciller Carlos Espá señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de establecer feriados o medios feriados con el objetivo de facilitar la asistencia de la población a las actividades previstas por la visita del papa León XIV al Perú.

Durante la conferencia de prensa, Espá explicó que se busca disponer de espacios amplios para recibir a los asistentes, ante la expectativa que ha generado la visita del sumo pontífice.

“Yo estoy seguro de que el número de personas que van a acudir a las misas va a ser muy superior al número que se registró cuando vino Su Santidad el papa Francisco. Estoy plenamente seguro de que se va a multiplicar”, resaltó.

Espá señaló que la medida tiene como finalidad facilitar la participación de los fieles en las actividades programadas. Sin embargo, aún no se han precisado las fechas que podrían ser declaradas feriados ni las medidas que se implementarían.

Asimismo, informó que se vienen preparando dos papamóviles que serán utilizados por el pontífice durante sus desplazamientos por el país.

El canciller también señaló que la presidenta Keiko Fujimori será la encargada de recibir al papa León XIV a su llegada al Perú. Posteriormente, ambos sostendrán una reunión en Palacio de Gobierno.

“La presidenta, de acuerdo a nuestra Constitución, personifica a la nación y es la nación peruana la que en Palacio de Gobierno va a tener ese privilegio y ese honor de recibir al papa a su llegada”, indicó.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el monseñor Carlos García, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco; el arzobispo de Lima, Carlos Castillo; y el monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita del papa.

Por otro lado, se informó que, desde este miércoles, se convocará a universitarios y jóvenes interesados en participar como voluntarios para apoyar en la difusión de las actividades programadas por la visita apostólica del papa León XIV mediante las redes sociales de la Conferencia Episcopal Peruana.