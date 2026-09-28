La presidenta de la República, Keiko Fujimori, realizará este lunes 28 de septiembre un anuncio en materia laboral durante una ceremonia prevista en Palacio de Gobierno, informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia.

La actividad está programada para las 3:45 p. m. y, hasta el momento, el Ejecutivo no ha precisado públicamente en la convocatoria cuál será el contenido específico de la medida que anunciará la mandataria.

Ministros participarán en anuncio de Keiko Fujimori

De acuerdo con la convocatoria oficial, la ceremonia contará con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. También asistirán senadores y diputados.

La realización del anuncio fue reportada también este lunes por Andina, que señaló que la actividad estará centrada en materia laboral y se llevará a cabo junto a ministros y representantes del Parlamento.

Por ahora, Presidencia no ha detallado si el pronunciamiento estará relacionado con remuneraciones, empleo, beneficios laborales u otra medida específica del sector.

Gobierno ya anunció aumento de la remuneración mínima

El nuevo anuncio se produce dos meses después de que Fujimori anunciara, durante su primer mensaje a la Nación del 28 de julio, un incremento de la remuneración mínima a S/ 1300, entre otras medidas de su Gobierno.

La expectativa estará puesta ahora en conocer el alcance de la nueva disposición y si requerirá alguna medida del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía o una iniciativa legislativa.