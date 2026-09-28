La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó una sesión no ordinaria para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, con el propósito de avanzar en la definición del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El grupo de trabajo abordará durante ambas jornadas el dictamen correspondiente a la solicitud gubernamental.

El Ejecutivo presentó su solicitud el 31 de agosto y pidió una delegación de facultades por 120 días. Desde entonces, la Comisión de Constitución inició la revisión del documento y recibió a representantes del Gobierno para conocer los alcances de la propuesta.

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Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionará este martes y miércoles, para debatir 8 puntos de la solicitud de facultades legislativas del Gobierno



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¿Qué se verá el martes 29?

La sesión de las 2 p. m. comprenderá las siguientes materias:

Penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria.

Micro y pequeñas empresas.

Laboral y promoción del empleo.

Simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

¿Qué se verá el miércoles 30?

La reunión de las 9 a. m. abordará las materias de:

Desarrollo productivo, innovación, agraria y riego.

Recursos hídricos e infraestructura hidráulica.

Pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos y electricidad.

Ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

¿Qué decidieron las Comisiones?

Recomendaron otorgar Recomendaron no otorgar Otorgamiento parcial Ambiente Energía y Minas Modernización del Estado Defensa Producción Desarrollo Agrario Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital Infraestructura, Vivienda y Transportes Trabajo y Seguridad Social Justicia y Derechos Humanos Defensa del Consumidor Economía

Audiencia ciudadana

El pasado 22 de septiembre, el grupo de trabajo realizó una audiencia ciudadana para recoger opiniones sobre la propuesta del Ejecutivo. En la actividad participaron diputados, especialistas y representantes de diversos sectores, quienes expusieron sus observaciones sobre el pedido.

La convocatoria para esta semana se produce después de que el grupo de trabajo no debatiera el dictamen durante la jornada prevista anteriormente. Ahora, sus integrantes deberán continuar con el análisis y definir el contenido del documento que será sometido a consideración del Pleno.

Una vez concluido el debate en la comisión, el dictamen deberá seguir el trámite parlamentario correspondiente. La decisión que adopte el grupo de trabajo determinará los términos en los que la solicitud del Ejecutivo continuará su recorrido dentro de la Cámara de Diputados.